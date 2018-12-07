Отчаянный дачник в Хабаровском крае пытался спалить свой дом вместе с запасами конопли

СЕГОДНЯ 06:50 2018-12-07T06:50:58+03:00

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В Хабаровском крае поймали дачника, который выращивал на своем участке коноплю. Полицейские вошли к нему под видом соседей, а позже предъявили и постановление на обыск. Сначала садовод вел себя вполне адекватно, а потом устроил гостям настоящий драйв.

- Пока шли к дому, все было нормально, но ровно до тех пор, пока хозяин не сорвался с места и не рванул к дому. Он успел забежать в помещение и закрыться на замок. Однако полицейские не растерялись - забрались в помещение через окна и заблокировали беглецу все возможные пути отхода, - рассказывает Артём Олейник, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Комсомольского ЛО МВД России на транспорте.

Садовода нашли сидящим на щите второго этажа, где уже разгорался пожар. Пламя методично уничтожало толстый слой марихуаны на полу, вентиляторы, предназначенные для ее сушки и деревянные элементы дома. За те секунды, что удалось выгадать, беглец умудрился разлить по дому несколько бутылок с ацетоном, который предназначался для изготовления наркотиков, и поджег верхний этаж.

В комнате уже было полно дыма, но садовод хотел уничтожить улики, а не себя, поэтому он разбежался, пробил стекло головой и сиганул со второго этажа прямо в огород, где его и задержали. Позже отчаянный дачник признал свою вину, а на вопрос «Не страшно ли было головой пробивать стекло и лететь со второго этажа, ведь был огромный риск для жизни?» ответил, что свобода ему дороже. Садовода уже осудили и отправили в тюрьму.