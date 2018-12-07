2018-12-07T06:50:58+03:00
Происшествия

Отчаянный дачник в Хабаровском крае пытался спалить свой дом вместе с запасами конопли

Сам он спрыгнул со второго этажа, чтобы не попасть в руки полицейских
Ольга КИВА
Поделиться:
Отчаянный дачник в Хабаровском крае пытался спалить свой дом вместе с запасами коноплиОтчаянный дачник в Хабаровском крае пытался спалить свой дом вместе с запасами коноплиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае поймали дачника, который выращивал на своем участке коноплю. Полицейские вошли к нему под видом соседей, а позже предъявили и постановление на обыск. Сначала садовод вел себя вполне адекватно, а потом устроил гостям настоящий драйв.

- Пока шли к дому, все было нормально, но ровно до тех пор, пока хозяин не сорвался с места и не рванул к дому. Он успел забежать в помещение и закрыться на замок. Однако полицейские не растерялись - забрались в помещение через окна и заблокировали беглецу все возможные пути отхода, - рассказывает Артём Олейник, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Комсомольского ЛО МВД России на транспорте.

Садовода нашли сидящим на щите второго этажа, где уже разгорался пожар. Пламя методично уничтожало толстый слой марихуаны на полу, вентиляторы, предназначенные для ее сушки и деревянные элементы дома. За те секунды, что удалось выгадать, беглец умудрился разлить по дому несколько бутылок с ацетоном, который предназначался для изготовления наркотиков, и поджег верхний этаж.

В комнате уже было полно дыма, но садовод хотел уничтожить улики, а не себя, поэтому он разбежался, пробил стекло головой и сиганул со второго этажа прямо в огород, где его и задержали. Позже отчаянный дачник признал свою вину, а на вопрос «Не страшно ли было головой пробивать стекло и лететь со второго этажа, ведь был огромный риск для жизни?» ответил, что свобода ему дороже. Садовода уже осудили и отправили в тюрьму.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае