2018-12-10T09:31:21+03:00
Происшествия

Житель Хабаровска врезался в дерево на угнанном авто

Машину нетрезвый водитель позаимствовал у своей сожительницы
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Житель Хабаровска врезался в дерево на угнанном автоЖитель Хабаровска врезался в дерево на угнанном автоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию с завлением о краже иномарки обратилась хабаровчанка, проживающая в Южном микрорайоне. Женщина сообщила полицейским, что пока она спала, ее сожитель похитил ключи от автомобиля из сумочки и скрылся на авто в неизвестном направлении. Позже стало известно, что 34-летний мужчина, будучи пьяным, не справился с управлением и врезался в дерево в районе улицы Рокоссовского.

- В ходе розыска оперативникам удалось задержать подозреваемого в угоне, который, как выяснилось, ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, убийство и кражу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Заявительница оченила ущерб от столкновения машины с деревом в 200 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». В настоящее время расследование продолжается, по данной статье максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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