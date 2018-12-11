13 домов в Хабаровске остались без отопления

СЕГОДНЯ 07:24 2018-12-11T07:24:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице сегодня, 11 декабря, без отопления остались 13 многоквартирников. Под отключение попали дома на улице Краснореченской №109, 107, 103, 103а, 101а, 101, 105а, 119, 117, 113 и 113а, на переулке Иртышском №15, 16, а также административное здание на улице Краснореченской, 111 и медицинское учреждение, расположенное по адресу улица Краснореченская, 107а. Причина отключения - переврезка оборудования.

По информации, предоставленной городской администрацией, вчера днем, 10 декабря, дороги краевого центра чистили 95 единиц техники, в том числе ночью 13 машин. За сутки с улиц города убрали больше 80 кубометров мусора.

Кроме того, вчера в краевой столице случились 42 дорожных аварии, эвакуировали 29 автомобилей, которые были неправильно припаркованы. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 747 раз.