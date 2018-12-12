12 Дек. 11:13 2018-12-12T11:13:12+03:00

Вулкан Эбеко на Курилах снова напомнил о себе пепловым выбросом Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Местные жители не ощущали ни запаха сероводорода, ни пеплопада

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Сегодня, 12 декабря, на Курилах зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко. Он расположен в семи километрах на северо-запад от Северо-Курильска, в верхней части хребта Вернадского. Его высота составляет больше тысячи метров.

Информация об этом природном явлении поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области. Также в сообщении говорилось, что в Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, жители города не ощущали запаха сероводорода. В целом угрозы жизни проживающим здесь людям не было. Никто из местных жителей не обращался за помощью к спасателям.

Жителям региона напоминают, что в случае экстренных ситуаций нужно звонить по телефону 112.

Телефон пожарно-спасательной службы 01, если звонить со стационарного устройства и 101 для звонков с мобильного.