2018-12-12T11:13:12+03:00
Общество

Вулкан Эбеко на Курилах снова напомнил о себе пепловым выбросом

Местные жители не ощущали ни запаха сероводорода, ни пеплопада
Ольга КИВА
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Вулкан Эбеко на Курилах снова напомнил о себе пепловым выбросомВулкан Эбеко на Курилах снова напомнил о себе пепловым выбросомФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
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Сегодня, 12 декабря, на Курилах зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко. Он расположен в семи километрах на северо-запад от Северо-Курильска, в верхней части хребта Вернадского. Его высота составляет больше тысячи метров.

Информация об этом природном явлении поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области. Также в сообщении говорилось, что в Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, жители города не ощущали запаха сероводорода. В целом угрозы жизни проживающим здесь людям не было. Никто из местных жителей не обращался за помощью к спасателям.

Жителям региона напоминают, что в случае экстренных ситуаций нужно звонить по телефону 112.

Телефон пожарно-спасательной службы 01, если звонить со стационарного устройства и 101 для звонков с мобильного.

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