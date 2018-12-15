2018-12-15T06:22:16+03:00
Происшествия

Выпивший мужчина избил пенсионерку палкой на остановке в Хабаровске

Хулиган попытался отнять у женщины сумку, но та оказалась не из робкого десятка
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Выпивший мужчина избил пенсионерку палкой на остановке в ХабаровскеВыпивший мужчина избил пенсионерку палкой на остановке в ХабаровскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером на остановке «Портовая» в Хабаровске стояла пожилая женщина и ждала автобус. К ней подошел нетрезвый мужчина с палкой и попытался вырвать сумочку, но пенсионерка стала сопротивляться не дала этого сделать. Тогда злоумышленник принялся избивать женщину той самой палкой на глазах людей и полицейских.

Стражи порядка в этот момент возвращались с оперативных мероприятий. Среагировали полицейские мгновенно: выбили палку из рук налетчика и задержали его. 69-летней пенсионерке была оказана необходимая медицинская помощь.

Злоумышленник оказался с криминальным прошлым, в его биографии есть судимости за имущественные преступления. В этот вечер, как сообщает пресс-служба главка МВД России по Хабаровскому краю, он выпивал в компании случайных знакомых в коллекторе. У 39-летнего налетчика нет прописки и официального места работы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Максимальное наказание - до десяти лет тюрьмы. Пока злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

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