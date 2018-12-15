2018-12-15T06:22:16+03:00
Происшествия

Выпивший мужчина избил пенсионерку палкой на остановке в Хабаровске

Хулиган попытался отнять у женщины сумку, но та оказалась не из робкого десятка
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Выпивший мужчина избил пенсионерку палкой на остановке в ХабаровскеВыпивший мужчина избил пенсионерку палкой на остановке в ХабаровскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вечером на остановке «Портовая» в Хабаровске стояла пожилая женщина и ждала автобус. К ней подошел нетрезвый мужчина с палкой и попытался вырвать сумочку, но пенсионерка стала сопротивляться не дала этого сделать. Тогда злоумышленник принялся избивать женщину той самой палкой на глазах людей и полицейских.

Стражи порядка в этот момент возвращались с оперативных мероприятий. Среагировали полицейские мгновенно: выбили палку из рук налетчика и задержали его. 69-летней пенсионерке была оказана необходимая медицинская помощь.

Злоумышленник оказался с криминальным прошлым, в его биографии есть судимости за имущественные преступления. В этот вечер, как сообщает пресс-служба главка МВД России по Хабаровскому краю, он выпивал в компании случайных знакомых в коллекторе. У 39-летнего налетчика нет прописки и официального места работы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Максимальное наказание - до десяти лет тюрьмы. Пока злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детский сад откроется в бывшем здании полиции в Хабаровске
Самолет из Южно-Сахалинска в Москву задержался из-за выпившего пассажира
Жителя Хабаровского района обокрал безработный родственник
Погода в Хабаровске на 15 декабря 2018 года: днем до -18 градусов, без существенных осадков
В Хабаровске бьют тревогу из-за ситуации с туберкулезом
На Амурском бульваре в Хабаровске ограничат движение машин
Год театра уже начался в Хабаровском крае
Обитателям заповедных лесов в Хабаровском крае не придется вынужденно голодать зимой
Хабаровчан угостят бесплатным кофе на церковно-общественном форуме
В Хабаровском крае прапорщику, наказавшему рядового мылом, пригрозили тюрьмой
Норковая шуба нужна была и пожилой хабаровчанке, и бывалому вору
После обильного застолья из квартиры комсомольчанина пропал приятель и сумка с телефоном
В Хабаровском крае спецназ уничтожил условного врага, забравшись к нему в логово
10 аферистов из Хабаровска два года наживались на «липовых» дорожных авариях
В Хабаровске для преуспевающей молодежи устроят новогодний прием в мэрии
Специалистов для Хабаровского края ищут на выставке-ярмарке в Москве
Суперкубок России по хоккею с мячом разыграют в Хабаровске
Браконьеры заплатили в казну Хабаровского края почти полтора миллиона рублей штрафов
Два отчаянных пешехода оказались под колесами одной машины в Хабаровске
В Хабаровске собирают книги для юных пациентов психоневрологического интерната
Из-за нерадивой «управляйки» на улицах Хабаровска появились горы мусора
Ловкий вор опустошил кошелек пожилой хабаровчанки у прилавка в магазине
Хитрый бизнесмен из Комсомольска сам себя освободил от уплаты налогов
В Хабаровске решают, быть или не быть исторической триумфальной арке
Погода в Хабаровске на 14 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, без осадков
В Биробиджане нашли опасные ямы, наполненные битумом
Школьников Хабаровского края ожидают насыщенные зимние каникулы