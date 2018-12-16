2018-12-16T08:07:48+03:00
Спорт

Матч «СКА-Нефтяник» - «Волга» 15 декабря: соперники уехали из Хабаровска с поражением

«Армейцы» устроили большой ливень «пуль» и разрушили надежды волжан на победу
Ольга КИВА
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Матч «СКА-Нефтяник» - «Волга» 15 декабря: соперники уехали из Хабаровска с поражениемМатч «СКА-Нефтяник» - «Волга» 15 декабря: соперники уехали из Хабаровска с поражениемФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Накануне, 15 декабря, на льду арены «Ерофей» встретились команды «СКА-Нефтяник» и «Волга». Традиционно из Хабаровска соперники уехали с поражением. Уже в первом получасе игры «армейцы» выбились вперед, имея преимущество всего в один мяч.

- «Голевая засуха» появилась из-за успешной игры гостей в обороне и фатального невезения, преследовавшего хозяев поля при завершении атак. Однако второе обстоятельство не помешало хабаровчанам еще дважды заставить соперников начать с центра поля. После перерыва «армейцы» обрушили на ворота волжан больший ливень «пуль». Матч закончился со счетом 10:2, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Напомним, во вторник, 18 декабря, «армейцы» проведут заключительный домашний матч в уходящем 2018 году. Начало в 19:00. Соперников в этой игре будет нижегородский «Старт» - полуфиналист минувшего розыгрыша Кубка мира. К слову, в составе этой команды выступает большая группа экс-армейцев.

Нижегородцы уже изрядно потрепали нервы соперникам из Иркутска и Красноярска, проиграв и первым, и вторым с разницей всего в один мяч. Для «Старта» предстоящий матч в Хабаровске станет последним шансом привезти домой хоть какие-то очки. Можно предположить, что зрители увидят не просто игру, а остросюжетный хоккейный «триллер».

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