Комсомольчанка одновременно потеряла доверие к приятелю и лишилась драгоценностей

СЕГОДНЯ 06:53 2018-12-17T06:53:08+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре полицейские раскрыли кражу драгоценностей из квартиры. Хозяйка этих богатств была в панике, когда вернулась из поездки и не обнаружила в шкатулке украшения. В общей сложности она оценила ущерб на 120 тысяч рублей.

- Как выяснилось во время расследования, женщина перед отъездом попросила знакомого присмотреть за квартирой, вручила ему ключи. Приятель, конечно, пообещал помочь, а сам устроил там застолье для друзей. Среди гостей была женщина, которой очень глянулись хозяйкины украшения. Как только удобный момент подвернулся, она опустошила шкатулку, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Часть похищенного фигурантка успела сдать в ломбард, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению. Еще часть драгоценностей обнаружили в квартире подозреваемой. Против женщины завели уголовное дело. На время расследования фигурантку отпустили на волю под подписку о невыезде.