Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае

18 Дек. 12:03 2018-12-18T12:03:16+03:00

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В Хабаровском крае прошла встреча губернатора Сергея Фургала и нового Генконсула КНР в Хабаровске. Стороны обсудили итоги сотрудничества и договорились новых возможностях взаимодействия. Сотрудничество между регионом и КНР сегодня развивается как в экономических, так и в гуманитарных сферах. В основном взаимодействие выражается в торговле на приграничных территориях.

- Китай сегодня – это один из главных партнеров Хабаровского края. Наши и азиатские бизнесмены готовы к деловым встречам в будущем. При этом речь идет не только о торговле. Мы предлагаем инвесторам из КНР совместные проекты в наших ТОСЭР. Китайские партнеры уже не раз проявляли интерес к сельскому хозяйству и глубокой переработке древесины на территории региона, - сказал Сергей Фургал, губернатор.

Со свой стороны господин Цуй Гоцзе подтвердил интерес китайского бизнеса к совместным проектам с российской стороной. Он отметил, что совместные проекты нужны обоим участникам сотрудничества.