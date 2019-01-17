СЕГОДНЯ 06:05 2019-01-17T06:06:11+03:00

Забывчивый сельчанин в ЕАО чуть не спалил жилье соседей Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Он всего лишь не выключил обогреватель и ушел из дома

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Одноэтжка в селе Калинино в Еврейской автономии едва не сгорела по вине забывчего жильца. О пожаре в ночь с 15 на 16 января на улице Луговой сообщили перепуганные соседи.

Житель ЕАО едва не спалил свою квартиру: мужчина забыл про включенный обогревательФото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Погорелец вел асоциальный образ жизни. Печку он не использовал, но в квартире постоянно работал обогреватель, - сообщила Ольга Минчакова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО. - Мужчина оставил прибор включенным и ушел из дома. Когда вернулся, то увидел, что из окон его жилья валит черный дым. Соседи вызывали пожарных, чтобы пламя не охватило остальную часть дома.

Житель ЕАО едва не спалил свою квартиру: мужчина забыл про включенный обогревательФото: ГУ МЧС России по ЕАО

Сельчане разбили окно в кухне и стали забарсывать помещение снегом, чтобы хоть немного сдерживать пламя до приезда пожарных. Прибывшие огнеборцы справились с пламенем, а потом осмотрели помещение. В результате пожара оплавился телевизор, обгорели диван и пол на площади два квадратных метра. Сотрудникам пожарной инспекции, собственник признался, что это он во всем виноват. На первый раз ему вынесли административное предупреждение.