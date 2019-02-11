Гимнастка из Хабаровска победила в краевом чемпионате

11 Февр. 03:51 2019-02-11T03:51:46+03:00

Диана Крет и ее соперницы выступали по программе мастеров спорта

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В Хабаровском крае закончился чемпионат по художественной гимнастике. По итогам региональных соревнований определилась тройка лидеров, которую возглавила хабаровчанка Диана Крет. Второе место заняла Мария Мирошина, тоже представительница краевой столица, третье – Виктория Протасова, гимнастка из города Юности.

Спортсменки выступали только по программе мастеров спорта. Участницы соревнований разыграли путевки на чемпионат ДФО, который пройдет в Хабаровске с 18 по 21 февраля. К слову, в групповых упражнениях победила хабаровская команда «Настроение», в составе которой выступили Горбачева Анастасия, Долматова Ева, Прутовых Алёна, Шерстобитова Полина и Павленко Александра.

Как отметила Ольга Борзова, директор СШ «Олимпия», президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края, до мастеров спорта доходят единицы, поэтому в этой категории выступает немного участников. Те, что готовы побороться за новое спортивное звание, демонстрируют настоящие мастерство. Спортсменки хорошо владеют техникой и демонстрируют настоящий артистизм.

ИСТОЧНИК KP.RU