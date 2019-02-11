Биробиджанцы подскажут, какие дороги в городе нуждаются в ремонте

11 Февр. 09:56 2019-02-11T09:57:35+03:00

На реконструкцию трасс в течение шести лет ЕАО будет получат по 150 миллионов рублей

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Дороги Биробиджана за шесть лет должны стать идеальными. Чтобы добиться этого, область получит крупный транш на развитие уличной сети в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- В течение шести лет Биробиджан будет получать по 150 миллионов рублей, - сообщил Александр Левинаталь, губернатор области. - Эти деньги позволят значительно преобразить ситуацию с дорогами в городе. Также учтут мнение жителей. Горожанам дадут возможность высказать свои предложения, о том, какие трассы нуждаются в ремонте в первую очередь. Объемы работы определят после того, как власти посоветуются с населением.

Напомним, президент Владимир Путин поручил довести долю автомобильных дорог в городских агломерациях, соответствующих нормативам, не менее чем до 85 процентов от общей протяженности сети. Пока в Биробиджане этот показатель составляет 13 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU