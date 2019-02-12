Хабаровский край включили в проект «Национальная служба санитарной авиации»

12 Февр. 05:44 2019-02-12T05:44:46+03:00

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Хабаровский край вошел в проект «Национальная служба санитарной авиации». Это значит, что в регион доставят вертолет Ми-8, оснащенный современным оборудованием.

Аналогичные воздушные суда будут курсировать также в Санкт-Петербурге, Амурской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Магаданской, Свердловской, Тверской областях. На их борту можно будет проводить весь комплекс реанимационных мероприятий, инфузионную терапию, следить за жизненными показателями пациентов, перевозить больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, а также детей, включая младенцев с первого дня жизни.

- В подтверждение того, что Хабаровский край включили в проект министр здравоохранения России Вероника Скворцова вручила заместителю председателя регионального правительства Максиму Пешину сертификат о присоединении региона к Национальной службе санитарной авиации, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что до сих пор в Хабаровском крае вертолеты для санитарных рейсов арендовали у сторонних организаций. Теперь же вопросы по транспортировке больных будут решаться значительно проще. К тому же новые вертолеты уже адаптированы для регионов с суровым климатом.

ИСТОЧНИК KP.RU