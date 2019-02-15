Школьники в Хабаровском крае побывали в «Мастерской Педагога будущего»

15 Февр. 07:20 2019-02-15T10:14:34+03:00

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В Хабаровском крае прошло мероприятие под названием «Мастерская Педагога Будущего». Его организовали в рамках краевого проекта «Педкластер27». Побывать на этом событии пожелали более 100 человек. Среди них педагоги и школьники, для которых презентовали лучшие инновационные практики в области образования, а также краевой инновационный комплекс «Современные модели профессионального самоопределения школьников».

- Встречу организовали на площадке в АмГПГУ. При этом участие в мероприятии подразумевалось командное. Так, от школ приехали 19 команд, а из муниципалитетов – девять. В рамках круглого стола 11 учреждений представили опыт допрофессиональной подготовки школьников, обсудили проблемы, наметили перспективы работы, - прокомментировали в краевом минобре.

Также в рамках «Мастерской» провели интеллектуальную игру «Педагогическая аватарка». Это помогло интересно рассказать старшеклассникам о профессионально значимых личностных качествах педагога. Кроме того, волонтеры и студенты педагогических специальностей АмГПГУ провели экскурсию по университету для ребят и устроили тренинг, направленный на командообразование и целеполагание.

По итогу мероприятия все ребята получили сертификат участника. Самых активных школьников организаторы одарили особым вниманием - вручили им диплом победителя, дающий дополнительные баллы для льготного поступления в АмГПГУ. Еще два школьника из села Найхен и из Советской Гавани получили путевки на педагогическую смену Всероссийского детского центра «Океан».

ИСТОЧНИК KP.RU