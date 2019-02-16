Деревянный дом загорелся в селе Уська-Орочское в Хабаровском крае

16 Февр. 04:22 2019-02-16T04:22:00+03:00

Огонь перекинулся с одного здания на четыре соседних

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В небольшом селе Ванинского района Уська-Орочское накануне вечером горели пять заброшенных деревянных строений. Информация об этом поступила пожарным около 15:00.

- Нам сообщили, что, по предварительным данным, произошел пожар в деревянном неэксплуотируемом строении в сельском поселении Уська-Орочское. Первыми на место выдвинулась добровольная пожарная команда в составе 5 человека и 1 единицы техники. Вместе с местными жителями они организовали первичные действия по тушению огня. Также на вызов выдвинулся отряд противопожарной службы края, расположенной в Советской Гавани, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Примерно через 1,5 часа пожар удалось локализовать, спустя еще четыре пламя полностью ликвидировали. С огнем боролись 34 человека на 3 единицах техники. Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU