Погода в Хабаровске на 17 февраля 2019 года: днем до -4 градусов, переменная облачность
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 11-16 метров в секунду. Ночная температура -12-14. Температура днем от 0 до +2.
В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью температура опустится до -9-11, днем -1-3 градусов.
В Бикине без осадков. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -12-14, днем от 0 до -2.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -2-4.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -8-10.
В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -8-10.
В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -9-11.
В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -16-18.
ИСТОЧНИК KP.RU