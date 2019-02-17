2019-02-17T02:52:15+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 17 февраля 2019 года: днем до -4 градусов, переменная облачность

В столице ЕАО столбик термометра поднимется до +2
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 17 февраля 2019 года: днем до -4 градусов, переменная облачностьПогода в Хабаровске на 17 февраля 2019 года: днем до -4 градусов, переменная облачностьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 11-16 метров в секунду. Ночная температура -12-14. Температура днем от 0 до +2.

В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью температура опустится до -9-11, днем -1-3 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -12-14, днем от 0 до -2.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -8-10.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -8-10.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -9-11.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -16-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор