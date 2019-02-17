Детей в Хабаровске будут учить в православной гимназии

17 Февр. 05:59 2019-02-17T05:59:54+03:00

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В Хабаровске не первый год идут дискуссии об открытии православных учебных заведений. Наконец-то в споре наметилась определенность – в краевой столице всерьез намерены открыть гимназию и детский сад, где детей будут воспитывать в духе традиционных ценностей.

- Образовательные учреждения с православным уклоном начнут работать на территории Христорождественского собора. На данный момент уже приняли решение о реконструкции здания епархиального управления. Это было своего рода итогом работы епархиального совета прошедшего накануне под председательством митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Отметим, что в гимназии и детском саду с православным уклоном практикуется индивидуальный подход к личности ребенка. Авторы идеи полагают, что такие учебные заведения необходимы городу и пустовать точно не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU