2019-02-17T07:37:12+03:00
Общество

Медиков в Хабаровске наказали из-за беременной школьницы

Работники поликлиники забыли рассказать о необычной пациентке комиссии по делам несовершеннолетних
Ольга КИВА
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Медиков в Хабаровске наказали из-за беременной школьницыМедиков в Хабаровске наказали из-за беременной школьницыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудника одной из городских поликлиник привлекли к дисциплинарной ответственности. Причиной тому стало фактически сокрытие информации о беременной школьнице. Девочке всего 15 лет и вполне возможно, что вред здоровью несовершеннолетней причинен в результате противоправных действий.

- Пациентку поставили на учет, а также сообщили о ней в орган опеки и попечительства, в прокуратуру района и в полицию. Все это работники медучреждения сделали с течение нескольких дней после обращения девочки-подростка в поликлинику. Однако в комиссию по делам несовершеннолетних они информацию почему-то не передали. Тем самым медики нарушили законодательство, обеспечивающее защиту прав и интересов несовершеннолетних, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Руководству поликлиники внесли представление об устранении нарушений. Это требование уже выполнено. В учреждении также приняли меры, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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