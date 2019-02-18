2019-02-18T10:12:23+03:00
Общество

В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода

В этот проект вложили более 80 миллионов рублей
Правительство Хабаровского края
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В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопроводаВ селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопроводаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае на одно газифицированное село теперь больше. Голубое топливо подвели к 388 частным домам в Виноградовке. На эти работы из казны потратили более 80 миллионов рублей.

- Деньги направили на прокладку более 13 километров распределительных газопроводов, установили газораспределительный пункт. На данный момент уже подключили к системе 14 домов, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Напомним, газификация сел будет продолжаться до 2020 года. Это поможет сделать жизнь населения в регионе более комфортной. Общий объем инвестиций в этот проект составляет десять миллиардов рублей. Сегодня уже создали газораспределительную сеть протяженностью больше двух тысяч километров, газифицировали 10 городов и поселков городского типа и 21 село.

В этом году планируют закончить строительство газопровода в селе Казакевичево Хабаровского района. Газ поступит в 130 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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