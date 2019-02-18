2019-02-18T14:48:58+03:00
Спорт

Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»

Соревнования завершились накануне в Южно-Сахалинске
Ольга КИВА
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Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»Фото: Правительство Хабаровского края
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Лыжники из Хабаровского края завоевали три медали международных зимних игр «Дети Азии». Соревнования закончились накануне в Южно-Сахалинске. К слову, всего команда ДФО завоевала 10 медалей - по три золотых и серебряных, четыре бронзовых.

- Одна из медалей принадлежит Даниилу Лямкину, воспитаннику хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва. Он стал бронзовым призером в гонке на 10 километров свободным стилем. Две другие награды хабаровчане завоевали в «Эстафете дружбы». Также отличилась хабаровчанка Анна Капец. Она заняла первое место, выступая в составе сборной команды. У юношей в той же дисциплине бронзовым призером стал Леонид Михалёв, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Немного не дотянули до медали участники сборной Дальневосточного федерального округа по хоккею, в которой основу составили спортсмены Хабаровского края. В матче за бронзу они поборолись с соперниками из Казахстана. Пропустив дважды в первом периоде, дальневосточники сравняли счет во втором, однако по итогам встречи уступили со счетом 5:2.

Отметим, что следующие зимние игры пройдут в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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