Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»

18 Февр. 12:41 2019-02-18T14:48:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Лыжники из Хабаровского края завоевали три медали международных зимних игр «Дети Азии». Соревнования закончились накануне в Южно-Сахалинске. К слову, всего команда ДФО завоевала 10 медалей - по три золотых и серебряных, четыре бронзовых.

- Одна из медалей принадлежит Даниилу Лямкину, воспитаннику хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва. Он стал бронзовым призером в гонке на 10 километров свободным стилем. Две другие награды хабаровчане завоевали в «Эстафете дружбы». Также отличилась хабаровчанка Анна Капец. Она заняла первое место, выступая в составе сборной команды. У юношей в той же дисциплине бронзовым призером стал Леонид Михалёв, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Немного не дотянули до медали участники сборной Дальневосточного федерального округа по хоккею, в которой основу составили спортсмены Хабаровского края. В матче за бронзу они поборолись с соперниками из Казахстана. Пропустив дважды в первом периоде, дальневосточники сравняли счет во втором, однако по итогам встречи уступили со счетом 5:2.

Отметим, что следующие зимние игры пройдут в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU