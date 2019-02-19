2019-02-19T09:24:08+03:00
Общество

Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения

Для этого в крае создали специальную интерактивную карту
Ольга КИВА
Поделиться:
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения ФОТО: Общественная палата Хабаровского краяРодителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения ФОТО: Общественная палата Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае реализуют проект «Карта возможностей особого ребенка». Это проект для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Он представляет собой интерактивную карту, на которой будет информация обо всех доступных досуговых и образовательных учреждениях для особых детей. Чтобы предоставить мамам и папам достоверную информацию, специалисты занимаются мониторингом, проверяя заявленные в проекте школы и центры на соответствие.

- В Хабаровском крае сегодня работают порядка 50 специализированных учреждений. Одно из последних, в котором побывали специалисты, - хабаровская школа-интернат №5 для детей с интеллектуальными нарушениями. Здесь они своими глазами увидели условия, в которых находятся дети. Для ребят обустроили учебные и жилые помещения, оборудовали шесть мастерских, в которых дети осваивают азы бытового самообслуживания, постигают рукоделие, прикладные ремёсла, - рассказали в Общественной палате Хабаровского края.

Отметим, что на карте учреждения будут отмечать значками «Проверено общественными организациями». Информацию о специализированных школах и центрах можно посмотреть на сайте картавозможностей.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор