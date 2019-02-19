Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-19T09:24:08+03:00

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В Хабаровском крае реализуют проект «Карта возможностей особого ребенка». Это проект для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Он представляет собой интерактивную карту, на которой будет информация обо всех доступных досуговых и образовательных учреждениях для особых детей. Чтобы предоставить мамам и папам достоверную информацию, специалисты занимаются мониторингом, проверяя заявленные в проекте школы и центры на соответствие.

- В Хабаровском крае сегодня работают порядка 50 специализированных учреждений. Одно из последних, в котором побывали специалисты, - хабаровская школа-интернат №5 для детей с интеллектуальными нарушениями. Здесь они своими глазами увидели условия, в которых находятся дети. Для ребят обустроили учебные и жилые помещения, оборудовали шесть мастерских, в которых дети осваивают азы бытового самообслуживания, постигают рукоделие, прикладные ремёсла, - рассказали в Общественной палате Хабаровского края.

Отметим, что на карте учреждения будут отмечать значками «Проверено общественными организациями». Информацию о специализированных школах и центрах можно посмотреть на сайте картавозможностей.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU