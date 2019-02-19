Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-19T11:29:46+03:00

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Копилку побед пополнили тхэквондисты Хабаровского края, которые привезли с чемпионата и первенства Дальнего Востока 12 медалей. Соревнования прошли накануне во Владивостоке и объединили порядка 150 сильнейших юных и взрослых спортсменов из дальневосточных регионов.

- Хабаровчане завоевали пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. В дисциплине показательных упражнений «пхумсэ» лучшим среди юниоров стала Александра Стрик, на втором месте Владимир Ванивский, на третьем – Максим Жилин. Кроме того, чемпионы ДФО в этой же дисциплине Максим Жилин и Юлия Мешалкина, обладатели «бронзы» - Икромхон Яхябоев и Ольга Борисова, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Победителями в командных выступлениях среди мужчин стали Максим Жилин, Икромхон Яхябоев и Владимир Тен, завоевавшие «серебро», а также среди женщин Юлия Мешалкина, Ольга Борисова и Виктория Абросимова, занявшие третье место. Дальше спортсмены отправятся на чемпионат и первенство России по тхэквондо. Соревнования состоятся в конце марта во Владивостоке.

Также определились победители в дисциплине «керуги». Среди юниоров первое место у Ксении Филипповой, среди мужчин - бронза у Кирилла Егорова, чемпион - Григорий Черных.

ИСТОЧНИК KP.RU