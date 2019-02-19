2019-02-19T11:29:46+03:00
Спорт

Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока

Соревнования проходили во Владивостоке
Ольга КИВА
Поделиться:
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего ВостокаТхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего ВостокаФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Копилку побед пополнили тхэквондисты Хабаровского края, которые привезли с чемпионата и первенства Дальнего Востока 12 медалей. Соревнования прошли накануне во Владивостоке и объединили порядка 150 сильнейших юных и взрослых спортсменов из дальневосточных регионов.

- Хабаровчане завоевали пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. В дисциплине показательных упражнений «пхумсэ» лучшим среди юниоров стала Александра Стрик, на втором месте Владимир Ванивский, на третьем – Максим Жилин. Кроме того, чемпионы ДФО в этой же дисциплине Максим Жилин и Юлия Мешалкина, обладатели «бронзы» - Икромхон Яхябоев и Ольга Борисова, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Победителями в командных выступлениях среди мужчин стали Максим Жилин, Икромхон Яхябоев и Владимир Тен, завоевавшие «серебро», а также среди женщин Юлия Мешалкина, Ольга Борисова и Виктория Абросимова, занявшие третье место. Дальше спортсмены отправятся на чемпионат и первенство России по тхэквондо. Соревнования состоятся в конце марта во Владивостоке.

Также определились победители в дисциплине «керуги». Среди юниоров первое место у Ксении Филипповой, среди мужчин - бронза у Кирилла Егорова, чемпион - Григорий Черных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор