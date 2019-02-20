2019-02-20T02:50:32+03:00
Экономика

Хабаровскому краю выделили 10 миллиардов рублей на национальные проекты

Деньги направят в том числе на развитие здравоохранения, образования и жилищной политики
Ольга КИВА
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Хабаровскому краю выделили 10 миллиардов рублей на национальные проектыХабаровскому краю выделили 10 миллиардов рублей на национальные проектыФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске прошел межрегиональный форум Всероссийского Совета местного самоуправления. Во время мероприятия представители федеральной и местной власти обсуждали национальные проекты, которые в первую очередь нужно реализовать на территории региона, и способы их финансирования. Участники сошлись во мнении, что региональные и муниципальные власти не могут в одиночку нести многомиллионные расходы, связанные со строительством дорог, школ, больниц и других инфраструктурных объектов.

- Реализовать приоритетные программы без помощи федерального бюджета просто невозможно. Например, бюджет Хабаровска на 65 процентов социальный. К слову, на строительство одной школы нужно более миллиарда рублей, на строительство детского сада - от 200 до 300 миллионов. Сейчас возводят три современных дошкольных учреждения, и без федеральной поддержки замахиваться на эти объекты мы бы не стали, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Отметим, что в Хабаровском крае планируют реализовать 12 национальных проектов, на которые из федеральной казны выделили 10 миллиардов рублей. Среди них «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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