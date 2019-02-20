2019-02-20T10:10:25+03:00
Общество

В Хабаровске для нуждающихся соберут православную литературу

Участвовать в епархиальной акции «Слово в подарок» приглашают всех желающих
Ольга КИВА
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В Хабаровске для нуждающихся соберут православную литературуВ Хабаровске для нуждающихся соберут православную литературуФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Хабаровске 25 февраля стартует епархиальная акция «Слово в подарок». Ее суть сводится к сбору православной литературы для нуждающихся. Участвовать в ней могут все желающие. Собранные книги духовного содержания отправят в отдаленные поселки и приходы епархии, а также передадут воспитанникам детских домов и обитателям домов престарелых.

- Акцию решили провести в преддверии Дня православной книги, который отмечают 14 марта. Литературу будут принимать в трех районах города - в иконной лавке храма святого преподобного Серафима Саровского, расположенного в Северном районе, в Хабаровской духовной семинарии, что в Центральном районе, в иконной лавке храма Покрова Пресвятой Богородицы в Индустриальном районе, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Организаторы акции отмечают, что подойдут любые книги – новые или не очень, но желательно в хорошем состоянии. Участников акции убедительно просят оставлять отметку на литературе «Слово в подарок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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