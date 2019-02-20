2019-02-20T05:22:42+03:00
Происшествия

Газовый баллон взорвался при пожаре в деревянном доме под Хабаровском

Пострадавших двое - одна женщина обожгла руки, вторая сломала ногу
Ольга КИВА
Поделиться:
Газовый баллон взорвался при пожаре в деревянном доме под ХабаровскомГазовый баллон взорвался при пожаре в деревянном доме под ХабаровскомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В ночь с 19 на 20 февраля помощь пожарных понадобилась обитателям садово-некоммерческого товарищества в селе Корсаково. В этом районе горел двухэтажный деревянный дом. Сообщение о происшествии дежурный пульта пожарной охраны принял в 4:29.

- Прибывшие пожарные приступили к тушению. Осложнил этот процесс баллон с газом, который тоже загорелся и взорвался. От мощного хлопка обрушилась крыша дома. К счастью, погорелицы к тому моменту сами выбрались на улицу, поэтому происшествие обошлось без жертв. Пострадавших передали в руки врачей скорой помощи. Одна из женщин обожгла руки, вторая сломала ногу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Справиться с огненной стихией удалось только утром почти в восемь часов. За это время пламя повредило 150 квадратных метров жилья. Причины возгорания и виновного сейчас устанавливают пожарные инспекторы. Для этого собирают необходимые материалы и проводят опрос очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студенты из Хабаровского края поедут в ЕАО на чемпионат WorldSkills Russia
Почти полтысячи бизнесменов в Хабаровском крае оформили льготные кредиты
В ряды юнармейцев в Хабаровске влилась «новая кровь»
Интернет появится на трех Курильских островах
В комсомольском ресторане вычислили возможного расхитителя сейфа
В Хабаровском крае выбрали спортсменов для Всемирной Универсиады
Девятиклассникам в Хабаровске напомнили про заявление на итоговую аттестацию
Потоки нечистот с утра пораньше напугали хабаровчан
В Хабаровске стало меньше криминала
В Комсомольске рассказали, каких специалистов больше всего не хватает
Небрежный водитель в Хабаровске сбил пешехода и уехал в неизвестном направлении
Чужие алименты добавили проблем бизнесмену в Комсомольске
Десятки миллионов потратят на строительство и ремонт детских садов в Хабаровске
В порту Хабаровского края таинственным образом воспламенился самоходный кран
Бизнесменам в Хабаровском крае рассказывают, как бесплатно учиться и получить льготный заем
В Хабаровске для нуждающихся соберут православную литературу
Хабаровскому краю выделили 10 миллиардов рублей на национальные проекты
Борьбу с незаконной рекламой в Хабаровске сравнили с сизифовым трудом
Погода в Хабаровске на 20 февраля 2019 года: днем до +1 градусов, без осадков
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения