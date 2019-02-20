СЕГОДНЯ 05:22 2019-02-20T05:22:42+03:00

Газовый баллон взорвался при пожаре в деревянном доме под Хабаровском Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В ночь с 19 на 20 февраля помощь пожарных понадобилась обитателям садово-некоммерческого товарищества в селе Корсаково. В этом районе горел двухэтажный деревянный дом. Сообщение о происшествии дежурный пульта пожарной охраны принял в 4:29.

- Прибывшие пожарные приступили к тушению. Осложнил этот процесс баллон с газом, который тоже загорелся и взорвался. От мощного хлопка обрушилась крыша дома. К счастью, погорелицы к тому моменту сами выбрались на улицу, поэтому происшествие обошлось без жертв. Пострадавших передали в руки врачей скорой помощи. Одна из женщин обожгла руки, вторая сломала ногу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Справиться с огненной стихией удалось только утром почти в восемь часов. За это время пламя повредило 150 квадратных метров жилья. Причины возгорания и виновного сейчас устанавливают пожарные инспекторы. Для этого собирают необходимые материалы и проводят опрос очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU