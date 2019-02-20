2019-02-20T08:01:32+03:00
Общество

Девятиклассникам в Хабаровске напомнили про заявление на итоговую аттестацию

Последний день приема документов - первое марта
Ольга КИВА
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Девятиклассникам в Хабаровске напомнили про заявление на итоговую аттестациюДевятиклассникам в Хабаровске напомнили про заявление на итоговую аттестациюФото: Мария ЛЕНЦ
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Девятиклассникам в Хабаровске напоминают, что заявление на участие в государственной итоговой аттестации будут принимать до 1 марта. Документ нужно подать в школу, в которой учится подросток. При этом обязательно нужно указать предметы, которые ученик выбрал для сдачи.

- Экзамен в девятом классе максимально приближен к ЕГЭ, который сдают ученики 11 классов. Детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также обучающимся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и учащимся заграншкол нужно будет сдать письменный или устный экзамен с использованием текстов, тем, заданий и билетов, - рассказали в краевом министерстве образования.

Отметим, что победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождают от итоговой аттестации по предмету, соответствующему профилю интеллектуального соревнования. Досрочный этап проведения экзамена для девятиклассников в 2019 году пройдет с 22 апреля по 14 мая, основной – с 24 мая по 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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