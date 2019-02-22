Под Биробиджаном ракетчики в пух и прах разбили условного противника
Для ракетчиков Восточного военного округа устроили учения, целью которых было уничтожение позиций условного врага. Тренировка прошла под Биробиджаном. По легенде, бойцы добрались до места военных действий вместе с ракетными комплексами «Искандер». Они совершили марш в заданный район, координаты которого передал беспилотник «Орлан-10», осуществлявший разведку.
- Во время учений бойцы уничтожили полевой парк техники и объекты инфраструктуры условного противника. Справились они с этой задачей, выполнив учебные пуски ракет. После разгрома врага военнослужащие отработали нормативы по смене стартовой позиции, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Кроме того, участники тренировки сдали нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое и перезагрузили ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. Также бойцы умело замаскировали свои позиции и обеспечили им охрану.
ИСТОЧНИК KP.RU