Под Биробиджаном ракетчики в пух и прах разбили условного противника

СЕГОДНЯ 04:07 2019-02-22T04:08:00+03:00

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Для ракетчиков Восточного военного округа устроили учения, целью которых было уничтожение позиций условного врага. Тренировка прошла под Биробиджаном. По легенде, бойцы добрались до места военных действий вместе с ракетными комплексами «Искандер». Они совершили марш в заданный район, координаты которого передал беспилотник «Орлан-10», осуществлявший разведку.

- Во время учений бойцы уничтожили полевой парк техники и объекты инфраструктуры условного противника. Справились они с этой задачей, выполнив учебные пуски ракет. После разгрома врага военнослужащие отработали нормативы по смене стартовой позиции, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, участники тренировки сдали нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое и перезагрузили ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. Также бойцы умело замаскировали свои позиции и обеспечили им охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU