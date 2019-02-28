2019-02-28T10:17:34+03:00
Общество

Парк «Динамо» в Хабаровске будут реконструировать по-новому

По большому счету, предлагают только сдвинуть сроки работ
Ольга КИВА
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Парк «Динамо» в Хабаровске будут реконструировать по-новомуПарк «Динамо» в Хабаровске будут реконструировать по-новомуФото: Администрация Хабаровска
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Главный художник Хабаровска Сергей Пеньков предложил обновлять парк «Динамо» и сквера имени Орджоникидзе по-новому. Сегодня за год стараются сделать все подготовительные и конкурсные процедур, а также выполняют строительные работы. Подрядчики заходят на объект в сентябре-октябре и заканчивают работу в декабре. Сергей Пеньков полагает, что 2019 году лучше провести проектно-изыскательские работы, а вот строителей привлекать к работе уже в 2020 году, когда начнется финансирование.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году на благоустройство планируют потратить 80 миллионов рублей. Это деньги на проектно-изыскательские работы в парке «Динамо» и в сквере Орджоникидзе. Кроме того, часть этих финансов пойдет на обустройство скверов, расположенных в районе улиц Тихоокеанской - возле памятника «Бронекатер-302», Карла-Маркса-Краснодарской, Запарина 137, на Уссурийском Бульваре - сквер УВД, перед управлением завода имени Горького, а также в районе Матвеевского шоссе.

На этих территориях не нужно будет проводить сложные строительно-монтажные работы. Кроме того, пять территорий собираются оборудовать «умными остановками», в некоторых скверах поставят скамейки, установят декоративное ограждение и освещение, займутся озеленением территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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