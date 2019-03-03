Продавцов «липовых» дипломов прижали к ногтю на Камчатке

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-03T12:05:46+03:00

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На Камчатке промониторили ресурсы интернет и нашли сайты, на которых каждый желающий мог свободно купить диплом. В ассортименте онлайн-магазинов были документы об образовании, в том числе и по морским специальностям – капитан и вахтенный помощник капитана.

- После проверки транспортный прокурор составил и подал в суд 13 исков. По закону, информация о продаже дипломов считается запрещенной к распространению. Заявитель во всех своих обращениях к суду требовал, чтобы эти данные действительно признали таковыми, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной службы.

На сегодняшний день суд удовлетворил пока только семь исков. Решения уже направили в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В этом ведомстве должны позаботиться о том, чтобы ограничить доступ к сайтам.

ИСТОЧНИК KP.RU