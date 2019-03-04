2019-03-04T02:21:29+03:00
Спорт

Матч «СКА-Нефтяник» - «Мурман», 2 марта: хабаровчане одолели соперников

«Армейцы» поставили эффектную точку в регулярном чемпионате России
Ольга КИВА
Поделиться:
Матч «СКА-Нефтяник» - «Мурман», 2 марта: хабаровчане одолели соперниковМатч «СКА-Нефтяник» - «Мурман», 2 марта: хабаровчане одолели соперниковФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
Изменить размер текста:

Хоккеисты команды «СКА-Нефтяник» скрестили клюшки с соперниками из Мурманска. Игра прошла в минувшие выходные, 2 марта, и закончилась для дебютанта Суперлиги «Мурман» поражением.

- На лед не вышел лучший бомбардир «армейцев» Петтерссон, но это обстоятельство нисколько не сказалось на атакующем потенциале гостей. Уже через 10 минут после начала матча в воротах мурманцев оказались четыре мяча. Дальше «армейцы» увеличили разрыв в счете до восьми мячей, сохранив эту разницу до финального свистка, - прокомментировали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Игра закончилась со счетом 2:10 в пользу хабаровчан. Это была своего рода эффектная точка в регулярном чемпионате России. Впереди у «армейцев» 1/4 финала, где «красно-черным» предстоит сразиться с кемеровским «Кузбассом». Первый матч серии пройдет в Кемерово 5 марта. Ответная игра состоится в Хабаровске 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доверчивая хабаровчанка продала свой телефон, но деньги за него не получила
ТОСам в Хабаровском крае предлагают 65 миллионов рублей
Комсомольчанин убил незнакомца, прорываясь в квартиру бывшей девушки
Киберволонтеры в Хабаровском крае не дали подростку покончить с жизнью
В жуткой аварии в центре Хабаровска пострадал ребенок
Министр просвещения России впервые приедет в Хабаровский край
Хабаровские школьники побывали в казармах и армейской столовой
Просроченные лекарства нашли в одной из больниц на Сахалине
В Хабаровском крае стартовал конкурс на премию губернатора
Матч «СКА-Хабаровск» - «Чертаново» 3 марта: хабаровчане стартовали уверено, но в итоге проиграли
Комсомольчанин из-за травмы не смог вернуться с рыбалки сам
Погода в Хабаровске на 4 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков
Продавцов «липовых» дипломов прижали к ногтю на Камчатке
Мотострелки в Хабаровском крае ночью оборонялись от условного врага
Бесплатно арендовать производственные площадки предлагают бизнесменам в Хабаровском крае
Злой подросток из Биробиджана бросился на взрослого прохожего с ножом
В Хабаровске выясняют масштабы разлива нефтепродуктов в районе ТЭЦ-1
Пьяный пассажир, летевший в Хабаровск, закурил прямо в самолете
Погода в Хабаровске на 3 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без осадков
Шестнадцать термический аномалий зарегистрировали в Хабаровском крае за сутки
В Еврейской автономии осужденный преступник сбежал из больницы, но потом передумал и вернулся в колонию
Десятки дворов Хабаровска перевоплотятся в этом году и станут уютными и благоустроенными
Хотела разбогатеть, но в итоге обеднела жительница Биробиджана
В Хабаровске объединят зоосад «Приамурский» и парк имени Муравьева-Амурского
Погода в Хабаровске на 2 марта 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Маме в Хабаровском крае вручили 500-ый электронный сертификат на маткапитал
Утро автовладельца в Хабаровском крае омрачила пропажа авто