Матч «СКА-Нефтяник» - «Мурман», 2 марта: хабаровчане одолели соперников

СЕГОДНЯ 02:21 2019-03-04T02:21:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты команды «СКА-Нефтяник» скрестили клюшки с соперниками из Мурманска. Игра прошла в минувшие выходные, 2 марта, и закончилась для дебютанта Суперлиги «Мурман» поражением.

- На лед не вышел лучший бомбардир «армейцев» Петтерссон, но это обстоятельство нисколько не сказалось на атакующем потенциале гостей. Уже через 10 минут после начала матча в воротах мурманцев оказались четыре мяча. Дальше «армейцы» увеличили разрыв в счете до восьми мячей, сохранив эту разницу до финального свистка, - прокомментировали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Игра закончилась со счетом 2:10 в пользу хабаровчан. Это была своего рода эффектная точка в регулярном чемпионате России. Впереди у «армейцев» 1/4 финала, где «красно-черным» предстоит сразиться с кемеровским «Кузбассом». Первый матч серии пройдет в Кемерово 5 марта. Ответная игра состоится в Хабаровске 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU