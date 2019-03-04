У расхитителей локомотивного депо из Комсомольска не получилось заработать

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-04T08:46:59+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре приговор заслушали двое горожан. Оба попались на краже частей, оборудования и металлолома от локомотива. Подельники забрались в депо и вынесли чужое имущество в мае прошлого года.

- Во время расследования выяснилось, что это не первое преступление в их жизни. Ранее у каждого из них уже были проблемы с законом. В этот раз фигурантов судили и признали виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По решению суда один подельник лишится свободы на год, второй на один год и восемь месяцев. Правда, в некотором смысле фигурантам повезло - наказание осужденным назначили условное. Остается надеяться, что после этого разбирательства злоумышленники все осознают и больше не будут нарушать закон.

Постановление суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU