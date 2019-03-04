2019-03-04T08:46:02+03:00
Общество

В Хабаровском крае умерших людей больше, чем родившихся

В январе разница между первыми и вторыми составила почти 600 человек
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае умерших людей больше чем родившихсяВ Хабаровском крае умерших людей больше чем родившихсяФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае люди чаще умирают, чем рождаются. Об этом говорит упрямая статистика, согласно которой в январе 2019 года родились одна тысяча 167 человек, а умерли одна тысяча 761 человек. При этом среди вторых также шесть детей в возрасте до года.

Как отметили в Хабаровскстате, чаще всего люди умирают от болезней кровообращения. Таких в январе насчитали 899 человек, почти половину из них сгубила ишемическая болезнь сердца. На втором месте причина – злокачественные новообразования, из-за которых погибли 248 хабаровчан. На третьем месте причина - болезни органов пищеварения, от которых умерли 119 людей.

При этом эксперты отмечают, что в январе количество браков пусть немного, но все же превышает количество разводов. Так, официальный статус семьи в январе получила 281 пара, а оформили разводы 206 супружеских пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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