Любителям чугуна в Хабаровске отобьют охоту красть решетки с дорог
В Хабаровске нашли способ бороться с похитителями чугунных решеток. Решено было заменить металлические конструкции на песчанополимерные, которые не вызывают интереса у скупщиков металлолома. К слову, такие решетки уже используют во Владивостоке и в центральной части страны.
- В краевой столице уже установили в качестве эксперимента решетку из композитной смеси. За два месяца эксплуатации на самом оживленном участке дороги улицы Тургенева она отлично зарекомендовала себя удобством монтажа, высокой прочностью и надежностью. Уже решили заказать еще сто решеток, изготовленных из песчанополимерных материалов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Новые конструкции планируют устанавливать на улицах Хабаровска, которые попали в список капитального ремонта. Красть такие решетки будет невыгодно. Отметим, что в прошлом году с улиц города исчезало около 20 ливневых решеток в день. Ущерб от кражи превысил семь миллионов рублей. Некоторых воров удалось задержать с помощью видеокамер и благодаря бдительности сотрудников ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU