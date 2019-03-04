Любителям чугуна в Хабаровске отобьют охоту красть решетки с дорог

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-04T11:59:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске нашли способ бороться с похитителями чугунных решеток. Решено было заменить металлические конструкции на песчанополимерные, которые не вызывают интереса у скупщиков металлолома. К слову, такие решетки уже используют во Владивостоке и в центральной части страны.

- В краевой столице уже установили в качестве эксперимента решетку из композитной смеси. За два месяца эксплуатации на самом оживленном участке дороги улицы Тургенева она отлично зарекомендовала себя удобством монтажа, высокой прочностью и надежностью. Уже решили заказать еще сто решеток, изготовленных из песчанополимерных материалов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новые конструкции планируют устанавливать на улицах Хабаровска, которые попали в список капитального ремонта. Красть такие решетки будет невыгодно. Отметим, что в прошлом году с улиц города исчезало около 20 ливневых решеток в день. Ущерб от кражи превысил семь миллионов рублей. Некоторых воров удалось задержать с помощью видеокамер и благодаря бдительности сотрудников ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU