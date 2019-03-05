Спасатели в Хабаровском крае получили новый самолет-амфибию для тушения пожаров

СЕГОДНЯ 03:09 2019-03-05T04:50:59+03:00

Воздушному судну по силам приводнение на пригодные по глубине и размерам водоемы

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В Хабаровск из Таганрога доставили новый самолет-амфибию Бе-200ЧС. Это уже четвертое воздушное судно, поступившее на вооружение авиаторов чрезвычайного ведомства. Его наличие в авиапарке поможет сократить время тушения пожаров за счет мощностей, которыми обладает машина.

- Самолет оснащен усовершенствованной электродистанционной системой управления. На приборной доске есть мультифункциональные мониторы, на которые выводится вся необходимая информация для пилотов. Воздушное судно позволяет заходить на посадку в любых метеоусловиях, а также совершать приводнение на пригодные по глубине и размерам водоемы, забирать на борт и сбрасывать на очаги огня до 12 тонн огнегасящей жидкости, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Самолет пригоден для проведения поисково-спасательных работ, особенно на морских акваториях. Он оборудован современным тепловизором отечественного производства, отображающим термоточки, поэтому может применяться для поиска пропавших людей.

Отметим, что в прошлом году самолёты-амфибии в Хабаровском крае задействовали более 760 раз. В общей сложности они перевезли около шести с половиной тысяч тонн жидкости к очагам возгорания. С их помощью потушили порядка 120,5 тысячи километров кромки пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU