2019-03-05T10:00:23+03:00
Общество

В Хабаровском крае собираются отремонтировать 180 километров дорог

На это выделят почти три миллиарда рублей
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае собираются отремонтировать 180 километров дорогВ Хабаровском крае собираются отремонтировать 180 километров дорогФото: Артем КИЛЬКИН
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В Хабаровском крае реализуют национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Он охватит не только Хабаровскую, но и Комсомольскую агломерации. В рамках этого документа также приведут в порядок дороги регионального и межмуниципального значения.

Как отметили в пресс-службе правительства края, на ремонт дорог собираются выделить 2,9 миллиарда рублей. В общей сложности привести в порядок собираются почти 180 километров дорожного полотна, реконструировать больше 16 километров трасс.

Часть денег направят на обеспечение безопасности дорог, обустройство перекрестков и опасных участков. В планах дорожников установить 22 системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и восстановить 80 светофоров.

Результатом работы будет увеличение доли автомобильных дорог в крае, соответствующих нормативным требованиям. К концу 2019 года этот показатель составит 53 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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