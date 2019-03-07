2019-03-07T03:54:54+03:00
Общество

Штраф чуть не поставил крест на загранкомандировке военного из Хабаровского края

Мужчина задолжал государству 30 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Штраф чуть не поставил крест на загранкомандировке военного из Хабаровского краяШтраф чуть не поставил крест на загранкомандировке военного из Хабаровского краяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Бикинского района оказался в числе закоренелых должников. За ним числился административный штраф в 30 тысяч рублей, но по непонятным причинам мужчина не спешил рассчитываться с государством.

- Должнику объяснили, что если он добровольно не заплатит требуемую сумму, то деньги с него взыщут в принудительном порядке. Тогда мужчина, видимо, не понял, о чем идет речь. Одну из таких вынужденных мер все-таки применили – ограничили неплательщику право выезда за границу, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Итог воздействия порадовал - однажды должник сам позвонил приставам и спросил, как оплатить штраф. Оказалось, что мужчине нужно было срочно выехать за границу в командировку, связанную с военной службой, но сделать он этого не мог из-за наложенных ограничений. Ему объяснили, где и как внести деньги, в тот же день долг был погашен полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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