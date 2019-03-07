Нечто, похожее на снаряд, взорвалось перед лицом газосварщика на Камчатке

СЕГОДНЯ 05:46 2019-03-07T05:52:51+03:00

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На Камчатке закончились разбирательства по поводу взрыва, который ненароком учинил газосварщик. Происшествие случилось на территории морского порта в Петропавловске-Камчатском в ноябре прошлого года. Тогда рабочий взялся распилить предмет, похожий на снаряд без гильзы.

- Во время работы случился взрыв, из-за которого 35-летний газосварщик получил открытые раны нескольких областей конечностей. По предварительным данным, инцидент стал итогом нарушения работником трудовой дисциплины. Он взялся выполнить работу, которая не входит в его обязанности, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также во время проверки выяснили, что директор предприятия не проходил обучение по охране труда. В итоге руководителю предприятия внесли представление об устранении найденных нарушений, эти требования уже выполнили. Кроме того, директора оштрафовали на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU