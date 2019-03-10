На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино ограничили движение автобусов

СЕГОДНЯ 04:18 2019-03-10T04:18:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае зима из последних сил пытается заявить о себе. Так, накануне, 9 марта, местами в регионе прошел снег, также ощущались сильные порывы ветра. Из-за плохих метеоусловий в крае ввели ограничение движения для автобусов на участке трассы Хабаровск-Лидога-Ванино.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, запрет начал действовать 9 марта в 20:30. Ограничения распространяются в том числе на машины, в маршруте которых подъезд к Комсомольску-на-Амуре на участке дороги Р-454, а также на автобусы, курсирующие на участке Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, км. 130 - км. 280, и село Лидога - поселок Ванино, км. 0 - км. 280.

Запрет снимут, когда восстановятся метеоусловия. К автолюбителям обращаются с просьбой быть предельно внимательными на дорогах соблюдать правила дорожного движения.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU