СЕГОДНЯ 03:38 2019-03-11T04:37:25+03:00

Без холодной воды остался один дом на улице Иртышской в Хабаровске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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По информации на 7 часов утра, 11 марта, в краевой столице без холодной воды остался один дом на улице Иртышской. Отключений горячей воды в краевой столице не зафиксировали.

Как сообщили в пресс-службе краевой столицы, в городе не работают 28 лифтов. На улицах краевого центра вчера, 10 марта, работали 20 единиц техники предприятий благоустройства, в том числе ночью вышли 13 машин. С городских дорог вывезли 83 кубометра мусора и снега.

Кроме того, за минувшие сутки в Хабаровске случились 33 дорожные аварии. Горожане вызывали по номеру «03» скорую помощь 754 раза. Также произошло десять возгораний.

Сегодня утром, 11 марта, на городские маршруты вышли 638 единиц общественного транспорта. Среди них 36 трамваев, 20 троллейбусов и 582 автобуса. Кроме того, 57 автобусов вышли на пригородные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU