СЕГОДНЯ 05:46 2019-03-11T06:38:23+03:00

Многодетную мать в Хабаровском крае отправили в тюрьму за долги по алиментам Фото: Алексей БУЛАТОВ

У пьющей и неработающей женщины забрали детей, с которыми она обращалась довольно жестоко

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В хабаровском крае под суд отдали мать четырех детей. Женщину в свое время лишили родительских прав и обязали платить алименты. Однако 29-летняя жительница Ванинского района не спешила выполнять требования.

- Женщина злоупотребляла спиртным, а также жестоко обращалась с собственными детьми. К тому же у нее есть судимость за кражу. Тогда ее приговорили к исправительным работам, но наказание она проигнорировала. Суд назначил ей четыре месяца принудительных работ, но и тут никаких действий со стороны нарушительницы не последовало, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

После лишения родительских прав женщина должна была платить за содержание своих несовершеннолетних детей восьмую часть заработков. Только сама горе-мама рассчитываться не торопилась и поэтому через какое-то время стала фигуранткой уголовного дела. Ее долг составил 680 тысяч рублей.

Суд над должницей уже прошел. По решению служителей Фемиды женщина проведет пять месяцев в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU