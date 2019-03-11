На «Чистую воду» в Хабаровском крае собираются потратить порядка 70 миллионов рублей
Хабаровский край участвует в федеральном проекте «Чистая вода», в рамках которого в регионе собираются построить и модернизировать системы водоснабжения. Цель этого мероприятия - обеспечить население качественным питьем, особенно в тех районах, где его качество оставляет желать лучшего.
- Среди населенных пунктов, где строить и реконструировать сооружения надо в первую очередь, города Бикин и Вяземский, село Рощино Хабаровского района. В этом году планируют построить станцию обезжелезивания в селе Рощино и станцию очистки питьевой воды в селе Аван Вяземского района, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Отметим, что проект на территории региона собираются реализовать в течение шести лет. Деньги на него выделят из федеральной казны, сумма вложений в 2019 году составит 69,5 миллиона рублей. В целом за весь период действия проекта планируют освоить больше двух миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU