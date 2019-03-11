В Хабаровском крае стартует смена «Созвездие Skills»

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-11T10:45:21+03:00

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Профильная смена открывается на базе КГБОУ «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» уже в этом месяце. Ее участники - победители и призеры международных, всероссийских, межрегиональных, краевых и муниципальных этапов олимпиад по предметам общеобразовательной школы.

- Среди тех, кто отправится в «Созвездие», 11 школьников из Комсомольского района, это победители всевозможных олимпиад, а также двое детей-инвалидов, которые в феврале 2019 года были награждены путевками по итогам краевого конкурса «Цифровой калейдоскоп - 2019», - рассказали в пресс-службе администрации Комсомольского муниципального района.

В рамках программы, которая насчитывает три модуля - HardSkills, SoftSkills и Профнавигация - участники смены познакомятся с атласом новых профессий и сформируют представление о своей будущей профессиональной деятельности, разовьют коммуникативные и личностные навыки. Итогом образовательной программы станет проведение соревнований «Созвездие Skills» для участников смены в профессиональном мастерстве по выбранной ими компетенции.

ИСТОЧНИК KP.RU