Хабаровские пенсионеры мечтают освоить соцсети и общаться с родственниками через интернет

СЕГОДНЯ 07:11 2019-03-12T07:42:53+03:00

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В Хабаровске начался новый этап бесплатных курсов для пенсионеров «Основы компьютерной грамотности». Ученики серебряного возраста осваивают азы работы с техникой и интернетом под руководством опытных педагогов Краевого центра образования и юных волонтеров.

К слову, некоторые пришли на курсы, чтобы переписываться с родственниками, живущими в других городах, другие мечтают научиться пользоваться соцсетями. Кому-то хочется понять принципы работы через интернет в личном кабинете, например, на сайте Пенсионного фонда России.

- Слушателей знакомят с операционной системой Windows, учат работать с текстами, списками, таблицами, рассказывают, как искать информацию в интернете, создавать электронный почтовый ящик, пользоваться Skype и многое другое. В итоге выпускники курсов смогут, не покидая своего дома, например, подавать заявление на смену способа доставки пенсии, узнавать размеры пенсионных и социальных выплат, заказывать справки, общаться в чате со специалистом ПФР, - рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю.

Занятия проходят по адресу: Хабаровск, улица Павла Морозова, 92 Б. В группах от 10 до 15 человек. Записаться на курсы можно по телефонам 469-000, 469-121, 46-01-46 с 14:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU