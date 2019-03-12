Подростка на Камчатке зашиб кусок отколовшегося льда, упавший с крыши
В СМИ на Камчатке появилось сообщение о том, что на 15-летнего подростка с крыши многоквартирника упал большой кусок льда. Информация заинтересовала следователей, которые провели доследственную проверку, кого и как наказывать в этом случае.
- Происшествие случилось в Вилючинске. Мальчику понадобилась медицинская помощь после того, как на него упала ледяная глыба. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Во время проверки выяснили, что очисткой крыши занимался индивидуальный предприниматель. По договору он должен был убрать наледи и сосульки с крыши и козырьков дома, расположенного на улице Нахимова. Доказательством тому, что с этой задачей он справился, служат акты выполненных работ, показания самих работников и результаты осмотра крыши экспертами.
При этом на основании постановления Госстроя РФ «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» в обязанности организации по обслуживанию жилищного фонда не входит очистка кровли крыши от снежного наста, часть которого и упала на голову мальчика. С учетом этого обстоятельства приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела. Зато на руководителя обслуживающей организации завели административное дело за нарушением лицензионных требований.
ИСТОЧНИК KP.RU