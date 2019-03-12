Прямой диалог между населением и властью пытаются выстроить в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-12T12:23:45+03:00

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В Хабаровском крае подвели итог работы с обращениями граждан в 2018 году. Чаще всего жители региона хотели получить ответы на вопросы, связанные с содержанием общего имущества в многоквартирных домах, предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества, тарифами, работой управляющих компаний и ТСЖ. Всего специалисты обработали 64 тысяч обращений.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, граждане также интересовались мерами социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, получением мест в детских садах, устройством детей в школы, поступлением в вузы и техникумы, требованиями к образовательному процессу в целом. Кроме того, были вопросы по благоустройству и ремонту дорог, транспортному обслуживанию населения, уборке снега и мусора, комплексному благоустройству.

Губернатор края также призвал чиновников серьезно относиться к обращениям граждан, разбираться во всех вопросах. Также он выразил пожелание, чтобы на любую жалобу давали не формальный ответ, а конкретный с объяснением всей ситуации. Только так в регионе можно будет выстроить прямой диалог между населением и властью.

ИСТОЧНИК KP.RU