СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-14T09:19:28+03:00

Дороги в Хабаровском крае обезопасят и благоустроят на три миллиарда рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Хабаровском крае реализуют Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на эти цели планируют потратить почти три миллиарда рублей. Деньги направят на восстановление более 180 километров дорог в Хабаровской и Комсомольской городских агломерациях. Также отремонтируют региональные и межмуниципальные трассы.

Как отметили в пресс-службе правительства края, особое внимание уделят безопасности движения. Так, на перекрестках и опасных участках в агломерациях установят 22 системы фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения, реконструируют 80 светофоров, приведут в нормативное состояние больше 14 тысяч квадратных метров полотна тротуаров.

Отметим, что Комсомольск-на-Амуре впервые вошел в региональную программу федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». При формировании плана работ учли пожелания граждан и экспертное мнение специалистов дорожной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU