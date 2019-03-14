Хабаровчанину не удалось невредимым доехать в автобусе

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-14T09:16:48+03:00

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В минувшие сутки, 13 марта, очередной пассажир автобуса не доехал до места назначения. Машина двигалась по улице Краснореченской в сторону Прогрессивной. В какой-то момент водитель превысил скорость, а потом стал резко тормозить. В результате этих действий 47-летний мужчина, находящийся внутри автобуса, упал. Позже врачи диагностировали у него растяжение связок плечевого аппарата.

Как сообщил информированный источник, на момент происшествия водитель был трезв, стаж вождения у него больше года. В отношении мужчины, управлявшего общественным транспортом, составили административный протокол за нарушение правил эксплуатации автобуса, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Расследование инцидента продолжается, на данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU