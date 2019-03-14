2019-03-14T09:16:48+03:00
Происшествия

Хабаровчанину не удалось невредимым доехать в автобусе

Мужчина упал, когда машина резко затормозила, и растянул плечо
Ольга КИВА
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Хабаровчанину не удалось невредимым доехать в автобусеХабаровчанину не удалось невредимым доехать в автобусеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие сутки, 13 марта, очередной пассажир автобуса не доехал до места назначения. Машина двигалась по улице Краснореченской в сторону Прогрессивной. В какой-то момент водитель превысил скорость, а потом стал резко тормозить. В результате этих действий 47-летний мужчина, находящийся внутри автобуса, упал. Позже врачи диагностировали у него растяжение связок плечевого аппарата.

Как сообщил информированный источник, на момент происшествия водитель был трезв, стаж вождения у него больше года. В отношении мужчины, управлявшего общественным транспортом, составили административный протокол за нарушение правил эксплуатации автобуса, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Расследование инцидента продолжается, на данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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