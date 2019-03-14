Новый глава пресс-службы назначен в мэрии Хабаровска

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-14T11:05:21+03:00

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В администрации краевой столицы назначен новый руководитель пресс-службы. Им стал Руслан Соколов. Соответствующее распоряжение сегодня, 14 марта, подписал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, Руслан Соколов родился в 1982 году в Еврейской автономной области. Там же получил образование – окончил Биробиджанский государственный педагогический институт по специальности «менеджмент».

Господин Соколов имеет восьмилетний стаж в руководящих должностях. До 2017 года он трудился на различных постах гражданской службы. Почти год - с сентября 2017 года по июль 2018-го - занимал пост заместителя начальника управления информационных проектов - начальника отдела информационных ресурсов министерства внутренней политики и информации Хабаровского края.

Затем перешел на должность директора ООО «Радио Хабаровского края» (радио «Восток России»).

ИСТОЧНИК KP.RU