2019-03-15T05:41:06+03:00
Общество

Коммерсант в Хабаровске оккупировал чужое помещение и долго отказывался его покидать

Собрать чемоданы и выселиться нарушителю помогли судебные приставы
Ульяна КОСКИНА
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Коммерсант в Хабаровске оккупировал чужое помещение и долго отказывался его покидатьКоммерсант в Хабаровске оккупировал чужое помещение и долго отказывался его покидатьФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Хабаровске частная организация незаконно занимала нежилое помещение, несмотря на решение суда. Согласно документу бизнесмен с командой должен был съехать добровольно, но не сделал этого и в итоге искал свое имущество уже за дверью.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО, владельцы недвижимости подали иск, в котором потребовали обязать непрошеного арендатора освободить помещение. Суд требования удовлетворил, но должника это решение мало интересовало. Не пугала его и уголовная ответственность за невыполнение требований.

За повторное неисполнение требований судебные приставы составили административный протокол и назначили дату принудительного освобождения помещения. Об предстоящих событиях оккупанта предупредили заранее. Тот понял, что выхода у него нет, и смирился с тем, что в его присутствии судебные приставы вынесли из здания имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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