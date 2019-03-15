СЕГОДНЯ 05:30 2019-03-15T05:41:06+03:00

Коммерсант в Хабаровске оккупировал чужое помещение и долго отказывался его покидать Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Хабаровске частная организация незаконно занимала нежилое помещение, несмотря на решение суда. Согласно документу бизнесмен с командой должен был съехать добровольно, но не сделал этого и в итоге искал свое имущество уже за дверью.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО, владельцы недвижимости подали иск, в котором потребовали обязать непрошеного арендатора освободить помещение. Суд требования удовлетворил, но должника это решение мало интересовало. Не пугала его и уголовная ответственность за невыполнение требований.

За повторное неисполнение требований судебные приставы составили административный протокол и назначили дату принудительного освобождения помещения. Об предстоящих событиях оккупанта предупредили заранее. Тот понял, что выхода у него нет, и смирился с тем, что в его присутствии судебные приставы вынесли из здания имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU