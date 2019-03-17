Футболисты «СКА-Хабаровск» одержали победу над «Томью»
Этого матча ждали не только болельщики, но и сами игроки. Команде необходимо было реабилитироваться в глазах своих фанатов, после поражения от подмосковного «Чертанова».
Эта была первая игра весеннего сезона, шла на своем поле и потому проигрыш был вдвойне обиднее. К тому же несмотря на чреду неудач хабаровский СКА все еще сохраняет шансы на выход в стыковые матчи и возможность пробиться в премьер-лигу российского футбола.
Победа над «Томью» это уже вторая подряд игра армейцев в которой они зарабатывают три очка. Первая победа была в дальневосточном дерби, над владивостокским «Лучом».
Первый и единственный матч в этой игре забил Эдуард Булия на второй минуте матча. В первом тайме армейцы атаковали, но забить так и не смогли, второй тайм построили на обороне и не прогадали.
Счет матча 1:0. Следующая игра состоится 24 марта с командой «Сочи».
ИСТОЧНИК KP.RU