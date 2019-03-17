Футболисты «СКА-Хабаровск» одержали победу над «Томью»

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-17T10:59:36+03:00

Первый и единственный гол был забит в самом начале игры

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Этого матча ждали не только болельщики, но и сами игроки. Команде необходимо было реабилитироваться в глазах своих фанатов, после поражения от подмосковного «Чертанова».

Эта была первая игра весеннего сезона, шла на своем поле и потому проигрыш был вдвойне обиднее. К тому же несмотря на чреду неудач хабаровский СКА все еще сохраняет шансы на выход в стыковые матчи и возможность пробиться в премьер-лигу российского футбола.

Победа над «Томью» это уже вторая подряд игра армейцев в которой они зарабатывают три очка. Первая победа была в дальневосточном дерби, над владивостокским «Лучом».

Первый и единственный матч в этой игре забил Эдуард Булия на второй минуте матча. В первом тайме армейцы атаковали, но забить так и не смогли, второй тайм построили на обороне и не прогадали.

Счет матча 1:0. Следующая игра состоится 24 марта с командой «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU