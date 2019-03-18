2019-03-18T12:29:24+03:00
Общество

Антимонопольщики в Хабаровске раскрыли сговор на торгах между чиновниками и коммерсантами

Для фирмы создавали преимущественные условия, лишая возможности других участников закупки реализовать свое право
Ольга КИВА
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Антимонопольщики в Хабаровске раскрыли сговор на торгах между чиновниками и коммерсантамиАнтимонопольщики в Хабаровске раскрыли сговор на торгах между чиновниками и коммерсантамиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровске антимонопольщики раскрыли картельный сговор на торгах по ремонту дорог с участием городской администрации. Так, в июне 2018 года Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска и коммерческая фирма без проведения конкурентных процедур заключили 12 муниципальных контрактов.

- В общей сложности сумма сделок составила более одного миллиона рублей. Деньги предназначались на устранение замечаний государственной экспертизы проектной документации по проекту «Приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от площадки «Авангард» до автодороги на улице Новой в Хабаровске», - рассказали в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю.

Во время проверки выяснилось, что для коммерческой фирмы создавались преимущественные условия. Это лишало возможности других участников закупки использовать свое право на заключение контрактов. Эту ситуацию правоохранители расценили, как нарушение закона «О защите конкуренции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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